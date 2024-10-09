81-летняя женщина пострадала от вражеского удара КАБом по Харькову
Киев • УНН
В результате российского удара управляемой авиационной бомбой по Харькову пострадала 81-летняя женщина. Она получила легкие ранения стеклом, госпитализация не понадобилась.
В Харькове в результате российского удара КАБом пострадала 81-летняя женщина - у нее легкие ранения стеклом. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Пострадала 81-летняя женщина. Получила легкие ранения стеклом. Без госпитализации.
Ранее сообщалось, что в Харькове российские войска ударили управляемой авиационной бомбой по открытой территории в Шевченковском районе.