81-річна жінка постраждала від ворожого удару КАБом по Харкову
Київ • УНН
Внаслідок російського удару керованою авіаційною бомбою по Харкову постраждала 81-річна жінка. Вона отримала легкі поранення склом, госпіталізація не знадобилася.
У Харкові внаслідок російського удару КАБом постраждала 81-річна жінка - у неї легкі поранення склом. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Постраждала 81-річна жінка. Отримала легкі поранення склом. Без госпіталізації.
Раніше повідомлялось, що у Харкові російські війська вдарили керованою авіаційною бомбою по відкритій території у Шевченківському районі.