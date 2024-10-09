Удар КАбом по Харкову: ворог поцілив по відкритій території, без постраждалих
Київ • УНН
У Шевченківському районі Харкова зафіксовано удар керованою авіаційною бомбою по відкритій території. За попередніми даними, постраждалих немає, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові російські війська вдарили керованою авіаційною бомбою по відкритій території у Шевченківському районі, наразі немає повідомлень про постраждалих. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За попередніми даними, зафіксовано удар КАБом по відкритій території у Шевченківському районі Харкова. На цю хвилини - без постраждалих
Раніше повідомлялось, що армія рф атакувала Харків, удар було скоєно по району щільної житлової забудови.