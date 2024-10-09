Удар КАбом по Харькову: враг попал по открытой территории, без пострадавших
Киев • УНН
В Шевченковском районе Харькова зафиксирован удар управляемой авиационной бомбой по открытой территории. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил председатель ОГА Олег Синегубов.
В Харькове российские войска ударили управляемой авиационной бомбой по открытой территории в Шевченковском районе, пока нет сообщений о пострадавших. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
По предварительным данным, зафиксирован удар КАБом по открытой территории в Шевченковском районе Харькова. На данный момент - без пострадавших
Ранее сообщалось, что армия рф атаковала Харьков, удар был совершен по району плотной жилой застройки.