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6-летний ребенок разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки в Житомире

Киев • УНН

 • 910 просмотра

В Житомире 6-летняя девочка разбилась насмерть, выпав из окна четвертого этажа многоэтажки. Трагедия произошла, пока родители спали, полиция расследует обстоятельства происшествия.

6-летний ребенок разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки в Житомире

В Житомире 6-летняя девочка погибла, выпав из окна на четвертом этаже многоэтажки, пока родители спали, полицейские расследуют обстоятельства, сообщили в ГУНП в Житомирской области в пятницу, пишет УНН.

Детали

Сообщение о трагедии поступило в полицию 9 июля около 5:45.

Случайный прохожий рассказал, что на тротуаре неподалеку от многоэтажки он обнаружил тело ребенка. Возле нее была москитная сетка, что указывало на вероятное падение из окна.

На месте происшествия работали полиция и медики неотложной помощи, которые констатировали смерть девочки.

"Правоохранители предварительно выяснили, что утром 6-летний ребенок выпал из окна 4-го этажа, которое было открыто. В это время все члены семьи спали", - сообщили в полиции.

Сейчас следователи полиции устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

В Днепропетровской области двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа10.07.25, 15:24 • 1711 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Житомир
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