6-річна дитина на смерть розбилася, випавши з вікна багатоповерхівки у Житомирі
Київ • УНН
У Житомирі 6-річна дівчинка розбилася на смерть, випавши з вікна четвертого поверху багатоповерхівки. Трагедія сталася, поки батьки спали, поліція розслідує обставини події.
У Житомирі 6-річна дівчинка загинула, випавши з вікна на четвертому поверсі багатоповерхівки, поки батьки спали, поліцейські розслідують обставини, повідомили у ГУНП у Житомирській області у п'ятницю, пише УНН.
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Повідомлення про трагедію надійшло до поліції 9 липня близько 5:45.
Випадковий перехожий розповів, що на тротуарі неподалік багатоповерхівки він виявив тіло дитини. Біля неї була москітна сітка, що вказувало на ймовірне падіння з вікна.
На місці події працювали поліція та медики невідкладної допомоги, які констатували смерть дівчинки.
"Правоохоронці попередньо з’ясували, що вранці 6-річна дитина випала з вікна 4-го поверху, яке було відчинене. У цей час усі члени родини спали", - повідомили у поліції.
Нині слідчі поліції встановлюють всі причини та обставини події.
На Дніпропетровщині дворічна дитина випала з вікна четвертого поверху10.07.25, 15:24 • 1717 переглядiв