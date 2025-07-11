6-річна дитина на смерть розбилася, випавши з вікна багатоповерхівки у Житомирі

У Житомирі 6-річна дівчинка загинула, випавши з вікна на четвертому поверсі багатоповерхівки, поки батьки спали, поліцейські розслідують обставини, повідомили у ГУНП у Житомирській області у п'ятницю, пише УНН.

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Повідомлення про трагедію надійшло до поліції 9 липня близько 5:45.

Випадковий перехожий розповів, що на тротуарі неподалік багатоповерхівки він виявив тіло дитини. Біля неї була москітна сітка, що вказувало на ймовірне падіння з вікна.

На місці події працювали поліція та медики невідкладної допомоги, які констатували смерть дівчинки.

"Правоохоронці попередньо з’ясували, що вранці 6-річна дитина випала з вікна 4-го поверху, яке було відчинене. У цей час усі члени родини спали", - повідомили у поліції.

Нині слідчі поліції встановлюють всі причини та обставини події.

На Дніпропетровщині дворічна дитина випала з вікна четвертого поверху