59 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и что происходит на Курщине

С начала суток на фронте произошло 59 боевых столкновений. На Покровском направлении 14 раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Харьковском направлении противник три раза пытался идти на позиции Сил обороны в районах Волчанска и Западного, одно столкновение еще продолжается.

На Купянском направлении враг проводит две атаки в районе Загрызово, бои продолжаются.

На Лиманском направлении нашими воинами отражена атака вблизи Ямполовки.

На Северском направлении враг дважды безуспешно атаковал в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении противник два раза пытался продвинуться вперед в районах Часового Яра и Васюковки, сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении захватчики пять раз атаковали в районе Торецка. Наши защитники отбили одну атаку, бои продолжаются.

На Покровском направлении 14 раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Луч, Покровск, Сергеевка, Надиевка, Богдановка, Серебряное, Андреевка, Улаклы, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Новопавловском направлении агрессор 10 раз атаковал в районах Константинополя, Раздольного, Новоочеретоватого и Привольного, в настоящее время продолжаются восемь боестолкновений.

На Гуляйпольском направлении враг враг трижды атаковал в районах Новополя и Новоселки, один бой продолжается до сих пор.

Трижды оккупанты пытались идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Новоандреевки и Степного на Ореховском направлении. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Курщине украинские защитники отражают три атаки захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 14 боестолкновений. Враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 10 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны, кроме того, совершил 201 артиллерийский обстрел, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Потери агрессора за сутки: сколько оккупантов уничтожили ВСУ 19 февраля