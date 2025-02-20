59 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и что происходит на Курщине

ukenru
Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
13:25 • 104980 просмотра

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Вместо качественных лекарств будут дешевые аналоги: в пациентской организации онкобольных обеспокоены новыми правилами на фармрынке
12:09 • 101727 просмотра

Вместо качественных лекарств будут дешевые аналоги: в пациентской организации онкобольных обеспокоены новыми правилами на фармрынке

"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня
11:49 • 103955 просмотра

"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня

Эксклюзив
Ожирение среди детей: почему проблема обостряется и как ее решить
10:17 • 107004 просмотра

Ожирение среди детей: почему проблема обостряется и как ее решить

россия нанесла массированный удар по газовой инфраструктуре Украины - Минэнерго
20 февраля, 09:25 • 108994 просмотра

россия нанесла массированный удар по газовой инфраструктуре Украины - Минэнерго

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF
20 февраля, 06:35 • 111646 просмотра

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры
19 февраля, 20:19 • 138939 просмотра

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры

Эксклюзив
«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%
19 февраля, 16:22 • 141609 просмотра

«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%

Эксклюзив
Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
19 февраля, 15:59 • 136549 просмотра

Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины
19 февраля, 12:14 • 228320 просмотра

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп может попытаться сначала заключить упрощенное соглашение по полезным ископаемым Украины - Reuters

Трамп может попытаться сначала заключить упрощенное соглашение по полезным ископаемым Украины - Reuters

20 февраля, 06:19 • 88511 просмотра
Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

20 февраля, 08:19 • 127460 просмотра
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

20 февраля, 09:23 • 125171 просмотра
Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае

Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае

10:22 • 111624 просмотра
Netflix раскрыл ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов среди украинцев

13:00 • 87711 просмотра
публикации
Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

13:25 • 104981 просмотра
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

20 февраля, 09:23 • 125171 просмотра
11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

20 февраля, 04:49 • 128682 просмотра
Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

19 февраля, 12:14 • 228320 просмотра
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
Эксклюзив

19 февраля, 08:16 • 241420 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

15:26 • 15215 просмотра
Канье Вест после "размышлений" осознал, что он "не нацист"

Канье Вест после "размышлений" осознал, что он "не нацист"

14:50 • 29186 просмотра
Дэниел Крейг отказался от главной роли в новом фильме DC "Сержант Рок"

Дэниел Крейг отказался от главной роли в новом фильме DC "Сержант Рок"

14:17 • 34463 просмотра
Сериал The Last of Us получил дату выхода второго сезона

Сериал The Last of Us получил дату выхода второго сезона

13:18 • 47691 просмотра
Netflix раскрыл ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов среди украинцев

13:00 • 87723 просмотра
Актуальное
59 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и что происходит на Курщине

59 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и что происходит на Курщине

Киев  •  УНН

 • 11053 просмотра

Read in English

За сутки произошло 59 боевых столкновений на разных направлениях фронта, больше всего на Покровском - 14 раз. На Курщине зафиксировано 14 боестолкновений, враг нанес 8 авиаударов и 201 артобстрел.

С начала суток на фронте произошло 59 боевых столкновений. На Покровском направлении 14 раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Харьковском направлении противник три раза пытался идти на позиции Сил обороны в районах Волчанска и Западного, одно столкновение еще продолжается.

На Купянском направлении враг проводит две атаки в районе Загрызово, бои продолжаются.

На Лиманском направлении нашими воинами отражена атака вблизи Ямполовки.

На Северском направлении враг дважды безуспешно атаковал в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении противник два раза пытался продвинуться вперед в районах Часового Яра и Васюковки, сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении захватчики пять раз атаковали в районе Торецка. Наши защитники отбили одну атаку, бои продолжаются.

На Покровском направлении 14 раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Луч, Покровск, Сергеевка, Надиевка, Богдановка, Серебряное, Андреевка, Улаклы, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Новопавловском направлении агрессор 10 раз атаковал в районах Константинополя, Раздольного, Новоочеретоватого и Привольного, в настоящее время продолжаются восемь боестолкновений.

На Гуляйпольском направлении враг враг трижды атаковал в районах Новополя и Новоселки, один бой продолжается до сих пор.

Трижды оккупанты пытались идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Новоандреевки и Степного на Ореховском направлении. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Курщине украинские защитники отражают три атаки захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 14 боестолкновений. Враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 10 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны, кроме того, совершил 201 артиллерийский обстрел, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Потери агрессора за сутки: сколько оккупантов уничтожили ВСУ 19 февраля19.02.25, 07:20 • 30395 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы