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15 березня, 19:03 • 118383 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176411 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143749 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135748 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115640 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107091 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102615 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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59 бойових зіткнень на фронті: де найгарячіше та що відбувається на Курщині

59 бойових зіткнень на фронті: де найгарячіше та що відбувається на Курщині

Київ • УНН

 • 28556 перегляди

За добу відбулося 59 бойових зіткнень на різних напрямках фронту, найбільше на Покровському - 14 разів. На Курщині зафіксовано 14 боєзіткнень, ворог завдав 8 авіаударів та 201 артобстріл.

Від початку доби на фронті відбулося 59 бойових зіткнень. На Покровському напрямку 14 разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Харківському напрямку противник три рази намагався йти на позиції Сил оборони в районах Вовчанська та Западного, одне зіткнення ще триває.

На Куп’янському напрямку ворог проводить дві атаки в районі Загризового, бої тривають.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито атаку поблизу Ямполівки.

На Сіверському напрямку ворог двічі безуспішно атакував в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку противник два рази намагався просунутись уперед в районах Часового Яру та Васюківки, наразі триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку загарбники п’ять разів атакували в районі Торецька. Наші захисники відбили одну атаку, бої тривають.

На Покровському напрямку 14 разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Промінь, Покровськ, Сергіївка, Надіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка, Улакли, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор 10 разів атакував в районах Костянтинополя, Роздольного, Новоочеретуватого та Привільного, на даний час тривають вісім боєзіткнень.

На Гуляйпільському напрямку ворог ворог тричі атакував в районах Новопіля та Новосілки, один бій триває дотепер.

Тричі окупанти намагались йти вперед на позиції українських підрозділів в районах Новоандріївки та Степового на Оріхівському напрямку. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курщині українські захисники відбивають три атаки загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 14 боєзіткнень. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 10 керованих бомб по населеним пунктам та позиціям Сил оборони, крім того, здійснив 201 артилерійський обстріл, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

Втрати агресора за добу: скільки окупантів знищили ЗСУ 19 лютого19.02.25, 07:20 • 31520 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
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