54-летний мужчина погиб под поездом во время перехода пути на Киевщине

В Броварском районе под колеса поезда попал мужчина, который пересекал железнодорожные пути. От полученных травм мужчина погиб на месте. Об этом сообщила полиция Киевщины, пишет УНН.

Детали

22 апреля около 21:00 на станции "Бобрик" поезд сбил мужчину, который переходил железнодорожные пути с велосипедом в руках. Машинист использовал гудок и пытался остановить поезд с помощью экстренного торможения, однако предотвратить трагедию не удалось.

54-летний житель села Рудня погиб на месте от полученных травм.

По факту происшествия следователи ведут досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Напомним

Женщина, которая сидела на железнодорожных путях, была смертельно травмирована пассажирским поездом "Львов-Харьков" вблизи станции Тарасовка Фастовского района Киевской области 9 апреля.

Водителю BMW, который насмерть сбил женщину и травмировал мужчину в столице, сообщено о подозрении