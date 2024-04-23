54-летний мужчина погиб под поездом во время перехода пути на Киевщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  72729 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  129631 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  129935 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  135665 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  118679 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  156322 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224160 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  426754 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175510 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131775 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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19 апреля 2024, 15:15  •  426754 просмотра
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18 апреля 2024, 13:51  •  393450 просмотра

54-летний мужчина погиб под поездом во время перехода пути на Киевщине

54-летний мужчина погиб, попав под поезд, когда переходил железнодорожные пути в Броварском районе Киевской области.

Общество •   •  479 просмотра
54-летний мужчина погиб под поездом во время перехода пути на Киевщине

россияне ударили по Харькову: попали в частный сектор

Российские войска обстреляли Харьков, повредив автомобиль и частный дом в частном секторе города, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Общество •   •  1157 просмотра
россияне ударили по Харькову: попали в частный сектор

Армия рф нанесла ракетный удар по Днепровскому району: четверо раненых

Российские войска выпустили ракету по Днепровскому району, ранив четырех человек и вызвав два пожара.

Война •   •  1738 просмотра
Армия рф нанесла ракетный удар по Днепровскому району: четверо раненых

С пользованием лесом и недрами больше всего разоблаченных преступных групп - экологическая прокуратура

За три года работы природоохранных прокуроров разоблачили 101 организованную преступную группу, из которых 67 - в сфере лесного хозяйства и 24 - в сфере недропользования, в том числе группу, причастную к незаконной вырубке вековых дубов в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, что нанесло ущерб на 59 миллионов гривен.

Экономика •   •  1779 просмотра
С пользованием лесом и недрами больше всего разоблаченных преступных групп - экологическая прокуратура

Армия рф медленно продвигается на Донецком направлении - британская разведка

российская армия медленно, но постепенно продвигается вперед в захвате населенных пунктов на Донецком направлении, в частности, захват Новомихайловки занял 73 дня, несмотря на ее ограниченную стратегическую важность.

Война •   •  1854 просмотра
Армия рф медленно продвигается на Донецком направлении - британская разведка

Смерть мобилизованного на Закарпатье: зарегистрировано уголовное производство

По факту смерти мобилизованного военнослужащего при перевозке в учебный центр в Закарпатской области открыто уголовное производство по подозрению в превышении служебных полномочий военным должностным лицом.

Криминал и ЧП •   •  2233 просмотра
Смерть мобилизованного на Закарпатье: зарегистрировано уголовное производство

"Укрнафта" увеличила запасы газа и нефти благодаря расширению границ спецразрешений

"Укрнафта" увеличила свои запасы нефти на 3 миллиона тонн и более 600 миллионов кубометров газа за счет расширения существующих специальных разрешений на добычу на Западной Украине.

Экономика •   •  2256 просмотра
"Укрнафта" увеличила запасы газа и нефти благодаря расширению границ спецразрешений

Впервые за последние 7 лет Украина полностью обеспечена необходимыми вакцинами - Минздрав

Впервые за 7 лет Украина имеет достаточно вакцин, чтобы охватить все возрастные группы, которые нуждаются в иммунизации.

Общество •   •  3038 просмотра
Впервые за последние 7 лет Украина полностью обеспечена необходимыми вакцинами - Минздрав

Парламент уволил 7 членов Счетной палаты - нардеп

Парламент уволил 7 членов Счетной палаты, срок полномочий которых истек в 2024 году, тогда как 5 членов остались.

Экономика •   •  4210 просмотра
Парламент уволил 7 членов Счетной палаты - нардеп

Сольский отреагировал на подозрение НАБУ по делу о завладении государственной землей

Николай Сольский отреагировал на заявление НАБУ об объявлении ему подозрения по делу о завладении государственной землей, заявив, что речь идет о событиях 2017-2018 годов.

политика •   •  3144 просмотра
Сольский отреагировал на подозрение НАБУ по делу о завладении государственной землей