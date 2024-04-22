Водителю BMW, который насмерть сбил женщину и травмировал мужчину в столице, сообщено о подозрении

Прокуратура сообщила о подозрении водителю BMW, который сбил насмерть женщину и травмировал мужчину на Большой кольцевой дороге Киева. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

... задержано и сообщено о подозрении 36-летнему водителю по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, совершенного в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель человека (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины) - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в это воскресенье водитель автомобиля "BMW 116i" не справился с управлением транспортного средства, выехал за пределы проезжей части вправо, где на тротуаре совершил наезд на пешеходов - 33-летнего мужчину и 40-летнюю женщину.

"В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений погибла на месте аварии, а мужчину госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом "закрытая травма спины, ушибленные раны конечностей". Прибор Драгер зафиксировал у него 0,35 промилле алкоголя", - сообщили в прокуратуре.

Напомним

Вечером 21 апреля в Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 41-летняя женщина. Драгер показал, что водитель был BMW не трезвым.