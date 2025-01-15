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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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48 боев с начала суток: более половины - на Покровском и Лиманском направлениях

48 боев с начала суток: более половины - на Покровском и Лиманском направлениях

Киев  •  УНН

 • 3981 просмотра

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На фронте произошло 48 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Лиманском направлениях. Оккупанты атаковали позиции ВСУ и обстреляли населенные пункты в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

48 боев произошло на фронте с начала текущих суток, больше всего - на Покровском, Лиманском направлениях и на курщине, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 15 января, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. В настоящее время произошло 48 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Александровка, Поповка, Прогресс Сумской области; Возрожденское, Тимощеевка Харьковской области.

По направлениям, как сообщается, ситуация такова: 

На Харьковском направлении состоялось одно боестолкновение неподалеку Тихого.

На Купянском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны в районе населенных пунктов Тополя и Петропавловка, в настоящее время продолжается бой.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Новосергиевка, Твердохлебово, Макеевка, Колодязи, Терны и Григорьевка. Шесть боестолкновений продолжается до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары НАРами по Зеленой Роще.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают два штурма российских захватчиков, враг, при поддержке авиации, пытается прорваться к Предтечиному и в районе Часового Яра. Кроме того враг нанес авиаудар по Миньковке.

На Торецком направлении наши защитники отражают два штурмовых действия врага в районе населенного пункта Торецк. К тому же враг нанес авиаудар КАБом по Краматорску.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Успеновка, Андреевка и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и отбили девять атак противника, восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг один раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенного пункта Времовка. Бой продолжается.

На Приднепровском направлении противник нанес авиаудар НАРами в районе Пятихаток.

"На Курском направлении с начала суток состоялось 11 боестолкновений, восемь из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес семь авиационных ударов, сбросив 12 управляемых бомб", - говорится в сообщении.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Еще плюс 1580 оккупантов и почти 400 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага15.01.25, 07:49 • 88656 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина
kramatorskКраматорск
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