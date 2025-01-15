48 боїв з початку доби: понад половина - на Покровському та Лиманському напрямках

48 боїв сталося на фронті з початку поточної доби, найбільше - на Покровському, Лиманському напрямках та на курщині, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 15 січня, пише УНН.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. На цей час відбулося 48 бойових зіткнень - повідомили в Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Олександрівка, Попівка, Прогрес Сумської області; Відродженське, Тимощіївка Харківської області.

За напрямками, як повідомляється, ситуація така:

На Харківському напрямку відбулось одне боєзіткнення неподалік Тихого.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі атакували позиції Сил оборони в районі населених пунктів Тополі та Петропавлівка, на даний час триває бій.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Твердохлібове, Макіївка, Колодязі, Терни та Григорівка. Шість боєзіткнень триває до цього часу. Ворожа авіація завдала ударів НАРами по Зеленому Гаю.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають два штурми російських загарбників, ворог, за підтримки авіації, намагається прорватися до Предтечиногота в районі Часового Яру. Крім того ворог завдав авіаудару по Міньківці.

На Торецькому напрямку наші захисники відбивають дві штурмові дії ворога в районі населеного пункту Торецьк. До того ж ворог завдав авіаудару КАБом по Краматорську.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 17 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Успенівка, Андріївка та Дачне. Сили оборони стримують натиск та відбили дев’ять атак противника, вісім боєзіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборону наших захисників в районі населеного пункту Времівка. Бій триває.

На Придніпровському напрямку противник завдав авіаудару НАРами в районі П’ятихаток.

"На Курському напрямку з початку доби відбулось 11 боєзіткнень, вісім з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 12 керованих бомб", - ідеться у повідомленні.

На решті напрямках – без особливих змін.

Ще плюс 1580 окупантів та майже 400 одиниць техніки: Генштаб оновив дані про втрати ворога