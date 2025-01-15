Ще плюс 1580 окупантів та майже 400 одиниць техніки: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані втрат російських військ станом на 15 січня. За минулу добу ліквідовано 1580 окупантів та знищено майже 400 одиниць різної техніки.
Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще щонайменше 1580 окупантів та низку одиниць ворожої техніки й озброєння. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 812 670 (+1580) осіб,
- танків ‒ 9780 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 29 348 (+22) од,
- артилерійських систем – 21 975 (+52) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1046 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22383 (+107),
- крилаті ракети ‒ 3018 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33 995 (+204) од,
- спеціальна техніка ‒ 3696 (+0) од.
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