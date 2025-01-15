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Ще плюс 1580 окупантів та майже 400 одиниць техніки: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

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Генштаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані втрат російських військ станом на 15 січня. За минулу добу ліквідовано 1580 окупантів та знищено майже 400 одиниць різної техніки.

Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще щонайменше 1580 окупантів та низку одиниць ворожої техніки й озброєння. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.25 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 812 670 (+1580) осіб, 

- танків ‒ 9780 (+13) од,

- бойових броньованих машин ‒ 29 348 (+22) од,

- артилерійських систем – 21 975 (+52) од,

- РСЗВ – 1262 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 1046 (+2) од,

- літаків – 369 (+0) од,

- гелікоптерів – 331 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22383 (+107),

- крилаті ракети ‒ 3018 (+0),

- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 33 995 (+204) од,

- спеціальна техніка ‒ 3696 (+0) од.

Військові навчання на території білорусі не несуть загрози для України - Демченко14.01.25, 11:27 • 26585 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
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