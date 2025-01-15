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Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1580 оккупантов и почти 400 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1580 оккупантов и почти 400 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 2509 просмотра

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Генштаб ВСУ обнародовал обновленные данные потерь российских войск по состоянию на 15 января. За минувшие сутки ликвидировано 1580 оккупантов и уничтожено почти 400 единиц различной техники.

За прошедшие сутки на российско-украинском фронте Силы обороны ликвидировали еще по меньшей мере 1580 оккупантов и ряд единиц вражеской техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.01.25 ориентировочно составили:

- личного состава - около 812 670 (+1580) человек, 

- танков - 9780 (+13) ед,

- боевых бронированных машин - 29 348 (+22) ед,

- артиллерийских систем - 21 975 (+52) ед,

- РСЗО - 1262 (+0) ед,

- средства ППО - 1046 (+2) ед,

- самолетов - 369 (+0) ед,

- вертолетов - 331 (+0) ед,

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 22383 (+107),

- крылатые ракеты - 3018 (+0),

- корабли /катера - 28 (+0) ед,

- подводные лодки - 1 (+0) ед,

- автомобильной техники и автоцистерн - 33 995 (+204) ед,

- специальная техника - 3696 (+0) ед.

Военные учения на территории беларуси не несут угрозы для Украины - Демченко14.01.25, 11:27 • 23439 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина

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