Еще плюс 1580 оккупантов и почти 400 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал обновленные данные потерь российских войск по состоянию на 15 января. За минувшие сутки ликвидировано 1580 оккупантов и уничтожено почти 400 единиц различной техники.
За прошедшие сутки на российско-украинском фронте Силы обороны ликвидировали еще по меньшей мере 1580 оккупантов и ряд единиц вражеской техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 812 670 (+1580) человек,
- танков - 9780 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 29 348 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 21 975 (+52) ед,
- РСЗО - 1262 (+0) ед,
- средства ППО - 1046 (+2) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 22383 (+107),
- крылатые ракеты - 3018 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 33 995 (+204) ед,
- специальная техника - 3696 (+0) ед.
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