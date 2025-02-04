4 февраля: Международный день человеческого братства, День создания вакуума

Сегодня, 4 февраля, отмечают Международный день человеческого братства - дату, которая призвана способствовать диалогу между культурами, религиями и народами, передает УНН.

Международный день человеческого братства был введен Генеральной Ассамблеей ООН в 2020 году в знак признания важности межрелигиозного и межкультурного диалога. Дата выбрана в честь подписания 4 февраля 2019 года Документа о человеческом братстве ради мира и совместной жизни, который подписали Папа Римский Франциск и Великий имам Аль-Азгара Ахмед эль-Таиб в Абу-Даби.

Так ООН отмечает, что человеческое братство является ключевым принципом построения мирного общества, в котором царят взаимоуважение, толерантность и единство.

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В этот день ежегодно в разных странах проводятся мероприятия, для поощрения людей к участию в межрелигиозном диалоге. Кроме того, это способствует построению толерантного общества. Правительства, религиозные лидеры и общественные организации организуют образовательные программы, культурные обмены и публичные дискуссии, чтобы подчеркнуть роль братства в достижении глобального мира.

Еще один праздник, отмечаемый 4 февраля - День создания вакуума, который напоминает о важности этого научного открытия для развития физики, технологий и промышленности.

Первым, кто начал исследовать вакуум, был итальянский физик Эванджелиста Торичелли в XVII веке. Именно он доказал существование вакуума и объяснил его физические свойства. Благодаря этому открытию в 1654 году Отто фон Герике создал вакуумный насос, который позволил эффективно выкачивать воздух из герметичных емкостей.

Эти открытия стали основой для многочисленных технологий, используемых и сегодня. Вакуумные насосы применяются в производстве электроники, медицине, исследованиях космоса, вакуумной упаковке продуктов, а также в физических экспериментах и промышленных процессах.

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4 февраля православная церковь чтит память преподобного Исидора Пилусиотского - выдающегося подвижника, богослова и ученика святителя Иоанна Златоуста.

Преподобный Исидор родился в Александрии в знатной и благочестивой семье. Он был родственником архиепископа Александрийского Феофила и его преемника святителя Кирилла. Получив глубокое образование в светских науках, а также постигнув богословскую мудрость, Исидор решил оставить мирскую славу и богатство, чтобы посвятить свою жизнь служению Богу.

Он поселился на горе Пилусиотской, где постригся в монахи и вел строгую аскетическую жизнь.

Святой Исидор имел большое влияние на церковную жизнь своего времени. К нему обращались епископы, патриархи, императоры и вельможи, ища его советов и наставлений. Он оставил огромное богословское наследие - около 2000 писем, в которых излагал поучения о духовной жизни, христианской морали и правильном устройстве церкви.

В этот день по новому календарю отмечают именины Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий, Анна, Екатерина.