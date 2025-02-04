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4 лютого: Міжнародний день людського братерства, День створення вакууму

4 лютого: Міжнародний день людського братерства, День створення вакууму

Київ • УНН

 • 28030 перегляди

ООН запровадила Міжнародний день людського братерства на честь історичної зустрічі Папи Римського та Великого імама в Абу-Дабі. Цього ж дня відзначають День створення вакууму та вшановують пам'ять Ісидора Пилусіотського.

Сьогодні, 4 лютого, відзначають Міжнародний день людського братерства – дату, що покликана сприяти діалогу між культурами, релігіями та народами, передає УНН.

Міжнародний день людського братерства був запроваджений Генеральною Асамблеєю ООН у 2020 році на знак визнання важливості міжрелігійного та міжкультурного діалогу. Дата вибрана на честь підписання 4 лютого 2019 року Документа про людське братерство заради миру та спільного життя, який підписали Папа Римський Франциск та Великий імам Аль-Азгару Ахмед ель-Таїб в Абу-Дабі.

Так ООН наголошує, що людське братерство є ключовим принципом побудови мирного суспільства, в якому панують взаємоповага, толерантність і єдність.

7 міфів про ремені безпеки, які можуть коштувати вам життя01.02.25, 18:01 • 46883 перегляди

В цей день щороку в різних країнах проводяться заходи, задля заохочення людей до участі в міжрелігійному діалозі. Крім того, це сприяє побудові толерантного суспільства. Уряди, релігійні лідери та громадські організації організовують освітні програми, культурні обміни та публічні дискусії, щоб підкреслити роль братерства у досягненні глобального миру.

Ще одне свято, що відзначається 4 лютого — День створення вакууму, яке нагадує про важливість цього наукового відкриття для розвитку фізики, технологій та промисловості.

Першим, хто почав досліджувати вакуум, був італійський фізик Еванджеліста Торічеллі у XVII столітті. Саме він довів існування вакууму і пояснив його фізичні властивості. Завдяки цьому відкриттю у 1654 році Отто фон Ґеріке створив вакуумний насос, який дозволив ефективно викачувати повітря з герметичних місткостей.

Ці відкриття стали основою для численних технологій, що використовуються і сьогодні. Вакуумні насоси застосовуються у виробництві електроніки, медицині, дослідженнях космосу, вакуумній упаковці продуктів, а також у фізичних експериментах та промислових процесах.

Науковці виявили два прості способи боротьби з втомою на роботі27.01.25, 11:40 • 46519 переглядiв

4 лютого православна церква вшановує пам’ять преподобного Ісидора Пилусіотського – видатного подвижника, богослова та учня святителя Іоанна Златоустого.

Преподобний Ісидор народився в Олександрії у знатній і благочестивій родині. Він був родичем архієпископа Олександрійського Феофіла та його наступника святителя Кирила. Отримавши глибоку освіту в світських науках, а також осягнувши богословську мудрість, Ісидор вирішив залишити мирську славу та багатство, щоб присвятити своє життя служінню Богові.

Він оселився на горі Пилусіотській, де постригся ченці і вів суворе аскетичне життя.

Святий Ісидор мав великий вплив на церковне життя свого часу. До нього зверталися єпископи, патріархи, імператори і вельможі, шукаючи його порад та настанов. Він залишив величезну богословську спадщину – близько 2000 листів, у яких викладав повчання про духовне життя, християнську мораль і правильний устрій церкви.

В цей день за новим календарем відмічають іменини Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Юрій, Ганна, Катерина.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Суспільство
oleksandriiaОлександрія
papa-frantsyskПапа Франциск
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
abu-dabiАбу-Дабі

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