4 лютого: Міжнародний день людського братерства, День створення вакууму

Сьогодні, 4 лютого, відзначають Міжнародний день людського братерства – дату, що покликана сприяти діалогу між культурами, релігіями та народами, передає УНН.

Міжнародний день людського братерства був запроваджений Генеральною Асамблеєю ООН у 2020 році на знак визнання важливості міжрелігійного та міжкультурного діалогу. Дата вибрана на честь підписання 4 лютого 2019 року Документа про людське братерство заради миру та спільного життя, який підписали Папа Римський Франциск та Великий імам Аль-Азгару Ахмед ель-Таїб в Абу-Дабі.

Так ООН наголошує, що людське братерство є ключовим принципом побудови мирного суспільства, в якому панують взаємоповага, толерантність і єдність.

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В цей день щороку в різних країнах проводяться заходи, задля заохочення людей до участі в міжрелігійному діалозі. Крім того, це сприяє побудові толерантного суспільства. Уряди, релігійні лідери та громадські організації організовують освітні програми, культурні обміни та публічні дискусії, щоб підкреслити роль братерства у досягненні глобального миру.

Ще одне свято, що відзначається 4 лютого — День створення вакууму, яке нагадує про важливість цього наукового відкриття для розвитку фізики, технологій та промисловості.

Першим, хто почав досліджувати вакуум, був італійський фізик Еванджеліста Торічеллі у XVII столітті. Саме він довів існування вакууму і пояснив його фізичні властивості. Завдяки цьому відкриттю у 1654 році Отто фон Ґеріке створив вакуумний насос, який дозволив ефективно викачувати повітря з герметичних місткостей.

Ці відкриття стали основою для численних технологій, що використовуються і сьогодні. Вакуумні насоси застосовуються у виробництві електроніки, медицині, дослідженнях космосу, вакуумній упаковці продуктів, а також у фізичних експериментах та промислових процесах.

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4 лютого православна церква вшановує пам’ять преподобного Ісидора Пилусіотського – видатного подвижника, богослова та учня святителя Іоанна Златоустого.

Преподобний Ісидор народився в Олександрії у знатній і благочестивій родині. Він був родичем архієпископа Олександрійського Феофіла та його наступника святителя Кирила. Отримавши глибоку освіту в світських науках, а також осягнувши богословську мудрість, Ісидор вирішив залишити мирську славу та багатство, щоб присвятити своє життя служінню Богові.

Він оселився на горі Пилусіотській, де постригся ченці і вів суворе аскетичне життя.

Святий Ісидор мав великий вплив на церковне життя свого часу. До нього зверталися єпископи, патріархи, імператори і вельможі, шукаючи його порад та настанов. Він залишив величезну богословську спадщину – близько 2000 листів, у яких викладав повчання про духовне життя, християнську мораль і правильний устрій церкви.

В цей день за новим календарем відмічають іменини Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Юрій, Ганна, Катерина.