39 ветеранов получат 19 млн грн на развитие собственного бизнеса

После 4 волны подачи заявок на гранты для ветеранов в 2024 году было определено 39 победителей. Они получат 19 млн гривен на развитие своего бизнеса. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, пишет УНН.

Детали

На четвертой волне подачи заявок на гранты для ветеранов в 2024 году было определено 39 победителей. Каждый из них получит от государства 19 миллионов гривен на развитие своего бизнеса. Всего со старта ветеранского компонента грантовой программы "Собственное дело" уже получили гранты на сумму 178 миллионов гривен 407 ветеранов и членов семей участников боевых действий.

Государство инвестирует в создание или масштабирование их бизнеса через гранты в 19 млн грн. В общем уже 407 ветеранов и членов их семей получили положительное решение о предоставлении гранта от старта этого направления программы на общую сумму 178 млн грн. 57% из полученных грантов на собственное дело - это гранты до 500 тыс грн - говорит Татьяна Бережная.

Среди 39 победителей четвертой волны подачи заявлений на гранты, 16 участников боевых действий и 23 члена семей ветеранов. Один из победителей получил грант на сумму до 1 миллиона гривен, 33 получили гранты до 500 тысяч гривен, а еще 5 получили гранты до 250 тысяч гривен.

В Офисе Омбудсмана рассказали о достижениях и недостатках ветеранской политики

Больше всего получателей грантов находятся в Винницкой, Волынской и Львовской областях. Оптовая и розничная торговля, временное размещение и организация питания, а также перерабатывающая промышленность являются самыми популярными сферами для развития бизнеса среди получателей грантов. Согласно условиям программы, участники боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, а также второй из их супругов могут получить такие гранты:

до 250 тысяч гривен, до 500 тысяч гривен и до 1 миллиона гривен предоставляются ветеранам при условии создания соответственно одного, двух и четырех рабочих мест;

до 250 тысяч гривен и до 500 тысяч гривен предоставляются второму члену семьи ветерана при условии создания соответственно одного и двух рабочих мест.

Получение гранта от 500 тысяч гривен до 1 миллиона гривен требует, чтобы ветеран имел статус ФЛП в течение не менее трех лет. Кроме того, такой грант будет предоставлен только при условии, что получатель софинансирует его в соотношении 70/30, что означает, что он должен вложить 30% собственных средств, а государство предоставит 70% в виде гранта.

Напомним

Почти 15 000 украинских предпринимателей получили 3,5 млрд грн грантовой поддержки от государства через программу "Собственный бизнес" для открытия или расширения своего бизнеса, создавая, как ожидается, более 30 000 новых рабочих мест по всей стране.

В ЦПАУ создадут "Единое окно" для ветеранов и их семей - Минветеранов