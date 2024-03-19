Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
В Офисе Омбудсмана рассказали о достижениях и недостатках ветеранской политики
Украина и Эстония начали переговоры по соглашению по безопасности. В ОП сообщили детали
Реконструкция областной филармонии, строительство укрытий в школах: Кипер рассказал о встрече с делегацией Швейцарии
россия развернет ЗРК "Панцирь" для защиты нефтегазовых объектов
Шольц в очередной раз отказался обсуждать поставки ракет Taurus Украине, назвав такие дискуссии "смешными"
Politico: солдаты в Европе продолжают увольняться, именно тогда, когда они нужны НАТО
Делегация Украины в Парламентской ассамблее ЕС представила проект резолюции к десятой годовщине российской агрессии
В большинстве населенных пунктов Сумщины и Харьковщины после обстрелов рф возобновили трансляцию телевидения и радио
Германия обвиняет офицера агентства военных закупок в шпионаже в пользу россии
Украина усиливает цифровое сотрудничество с Британией и Эстонией: обсуждает проекты по искусственному интеллекту
Популярные
ЕС введет пошлины на российское зерно - FT
Госдеп о результатах "выборов" в рф: "Не будет никаких поздравительных звонков"
Глава Пентагона на "Рамштайне" будет пытаться убедить в приверженности поддержке Украины на фоне проблем с финансированием - Reuters
Враг ночью и утром обстрелял пять громад Сумщины
В Луганской области освобожденные населенные пункты постоянно находятся под огневым давлением россиян - ОВА
Публикации
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
В Офисе Омбудсмана рассказали о достижениях и недостатках ветеранской политики
О достижениях и недостатках ветеранской политики в Украине, подчеркнув насущную необходимость имплементации принципов ветеранского законодательства, рассказал Александр Кононенко, представитель Офиса Омбудсмана, во время комитетских слушаний на тему: "Государственный приоритет - ветеранская политика как составная часть государственной оборонной стратегии".
Украина и Эстония начали переговоры по соглашению по безопасности. В ОП сообщили детали
Украина начала переговоры с Эстонией о заключении двустороннего соглашения о безопасности в соответствии с Совместной декларацией G7 о поддержке Украины.
Реконструкция областной филармонии, строительство укрытий в школах: Кипер рассказал о встрече с делегацией Швейцарии
Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер встретился с генеральным директором Швейцарского агентства развития и сотрудничества Патрицией Данци. Стороны обсудить реконструкцию областной филармонии, строительство укрытий в школах и разработку стратегии восстановления и развития Одесской области.
россия развернет ЗРК "Панцирь" для защиты нефтегазовых объектов
россия планирует защитить свои нефтегазовые объекты системами ПВО "Панцирь".
Шольц в очередной раз отказался обсуждать поставки ракет Taurus Украине, назвав такие дискуссии "смешными"
Канцлер Германии Олаф Шольц отказался обсуждать поставки Украине ракет Taurus, назвав такие дискуссии "смешными", но подчеркнул, что решительная военная помощь Украине является важнейшим посланием президенту россии владимиру путину.
Politico: солдаты в Европе продолжают увольняться, именно тогда, когда они нужны НАТО
Западные союзники пытаются решить проблему удержания имеющихся военных в своих армиях.
Делегация Украины в Парламентской ассамблее ЕС представила проект резолюции к десятой годовщине российской агрессии
Украинская делегация приняла участие в Одиннадцатой пленарной сессии Парламентской ассамблеи ЕС - Восточные соседи в Брюсселе, где представила проект резолюции по десятой годовщине российской агрессии и второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
В большинстве населенных пунктов Сумщины и Харьковщины после обстрелов рф возобновили трансляцию телевидения и радио
В Сумской и Харьковской областях специалисты восстановили доступ к радио и украинскому телевидению почти на всех объектах после российских обстрелов.
Германия обвиняет офицера агентства военных закупок в шпионаже в пользу россии
Немецкого офицера по военным закупкам по имени Томас Х. обвиняют в попытке передачи секретной информации российской разведке.
Украина усиливает цифровое сотрудничество с Британией и Эстонией: обсуждает проекты по искусственному интеллекту
Украина провела встречу в Лондоне с Великобританией и Эстонией с целью укрепления цифрового сотрудничества, представив свое инновационное видение и определив потенциальные совместные проекты в таких сферах, как искусственный интеллект и цифровые государственные услуги.