В Офисе Омбудсмана рассказали о достижениях и недостатках ветеранской политики

О наработках и упущениях в ветеранской политике в Украине рассказал Представитель Офиса омбудсмена Александр Кононенко во время комитетских слушаний "Приоритет государства - ветеранская политика как часть оборонной стратегии государства". Он отметил, что до сих пор существует острая необходимость в реализации ряда принципов относительно ветеранского закона. О ходе заседания рассказал Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Разработка Минветеранов законопроекта "Об основных принципах ветеранской политики в Украине" продолжается уже больше года, и до сих пор нет определенной формулировки - кто же такие ветераны войны: все защитники и защитницы или те, кто имеют боевой опыт и тому подобное. - написал Лубинец.

Детали

Лубинец выразил надежду, что руководство Министерства по делам ветеранов Украины учтет все замечания общественности, сделает работу над ошибками предшественников, и в дальнейшем будет эффективно реализовывать основные принципы ветеранской политики.

В то же время Уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметил, что есть в вопросах ветеранов и положительные сдвиги.

Его Представитель по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко во время своего выступления на комитете поделился результатами работы "единого окна" в региональных центрах предоставления административных услуг. Через этот сервис ветераны войны и члены их семей могут получить соответствующие консультации и подать без задержки пакеты документов.

В ЦПАУ создадут "Единое окно" для ветеранов и их семей - Минветеранов

Лубинец рассчитывает, что в ближайшем будущем соответствующие государственные органы смогут достичь расширения спектра админуслуг, предоставляемых ЦПАУ ветеранам войны и членам их семей.