378 взрывов за день: Сумщина подверглась ударам ракетами, беспилотниками и артиллерией

В течение 15 марта российские военные совершили 69 обстрелов Сумщины. Зафиксировано 378 взрывов. Под вражеским огнем оказались Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Тростянецкая, Великописаревская, Конотопская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская, Свеская и Зноб-Новгородская общины. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.

Детали

По территории Юнаковской община войска РФ били из минометов (5 взрывов), в Свесской общине (6 взрывов).

В Великописаревской общине были минометные обстрелы (105 взрывов), артобстрелы (46 взрывов), обстрел из РСЗО (22 взрыва), авиационные удары КАБ (16 взрывов), пуск ракет с вертолета НАР (18 взрывов) и обстрел ударным БпЛА "Ланцет" (1 взрыв).

В Белопольской общине зафиксированы минометные обстрелы (32 взрыва), танковый обстрел (3 взрыва), артобстрелы (9 взрывов) и атака дроном-камикадзе типа "FPV" (2 взрыва).

По Миропольской общине осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (15 взрывов) и сброс с БпЛА взрывного устройства типа ВОГ (2 взрыва).

По пять мин сбросили российские армейцы на территорию Эсманьской и Зноб-Новгородской общины, 6 мин - по Хотинской общине. Также был обстрел из стрелкового оружия Эсманьской общины.

По территории Шалигинской общины армия РФ ударила из минометов (23 взрыва) и ствольной артиллерии (26 взрывов). Также произошел сброс с БпЛА взрывного устройства (4 взрыва).

В Краснопольской общине был артиллерийский обстрел (2 взрыва) и минометный обстрел (3 взрыва).

В Ворожбянской общине зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (2 взрыва).

Был обстрел из АГС (8 взрывов) и минометов (10 взрывов) по Середино-Будской общине.

Обстрел БпЛА "Лацет" (2 взрыва) был по Тростянецкой общине.

По Конотопской общине с территории РФ был ракетный удар по городу Конотоп.

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