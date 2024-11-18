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220 тысяч украинцев до сих пор без света после атаки: где самая сложная ситуация

220 тысяч украинцев до сих пор без света после атаки: где самая сложная ситуация

Киев  •  УНН

 • 7680 просмотра

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После российской атаки 17 ноября энергетики возобновили поставки в большинстве регионов Украины. Однако 220 тысяч абонентов в Одесской и Днепропетровской областях остаются без электроэнергии.

В Украине продолжается ликвидация последствий российской атаки на энергетическую систему 17 ноября. Восстановлено снабжение в большинстве регионов, но 220 тысяч абонентов в Одесской и Днепропетровской областях все еще без света. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, передает УНН

Энергетики в круглосуточном режиме чинят поврежденное оборудование. За это время удалось восстановить подачу света, тепла и воды для жителей Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской областей. Сейчас без электроснабжения остаются около 220 тысяч абонентов в Одесской области, где ситуация самая сложная, и Днепропетровской области

- написал Шмыгаль. 

В Одессе, по его словам, возобновляют водоснабжение. Запитаны водонасосные станции города, обеспечен подвоз технической воды. Продолжается восстановление централизованного отопления. Важные социальные объекты обеспечены генераторами, указал премьер

В городе развернуты Пункты несокрушимости, где люди могут подзарядиться и получить доступ к необходимому.

Подготовка к этой зиме была длительной. Правительство и местные власти имеют план действий на случай различных сценариев. Мы также продолжаем развивать децентрализованную генерацию и стимулируем людей и бизнес переходить на автономное питание, чтобы оставаться энергетически устойчивыми даже несмотря на российский террор

- подчеркнул Шмыгаль. 

Графики отключений действуют в большинстве регионов, запланирован импорт электричества из 5 стран - Минэнерго18 нояб. 2024, 08:39 • 13261 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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