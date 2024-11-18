220 тысяч украинцев до сих пор без света после атаки: где самая сложная ситуация
Киев • УНН
После российской атаки 17 ноября энергетики возобновили поставки в большинстве регионов Украины. Однако 220 тысяч абонентов в Одесской и Днепропетровской областях остаются без электроэнергии.
В Украине продолжается ликвидация последствий российской атаки на энергетическую систему 17 ноября. Восстановлено снабжение в большинстве регионов, но 220 тысяч абонентов в Одесской и Днепропетровской областях все еще без света. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, передает УНН.
Энергетики в круглосуточном режиме чинят поврежденное оборудование. За это время удалось восстановить подачу света, тепла и воды для жителей Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской областей. Сейчас без электроснабжения остаются около 220 тысяч абонентов в Одесской области, где ситуация самая сложная, и Днепропетровской области
В Одессе, по его словам, возобновляют водоснабжение. Запитаны водонасосные станции города, обеспечен подвоз технической воды. Продолжается восстановление централизованного отопления. Важные социальные объекты обеспечены генераторами, указал премьер
В городе развернуты Пункты несокрушимости, где люди могут подзарядиться и получить доступ к необходимому.
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