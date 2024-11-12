187 боев на фронте: горячее всего - на Кураховском и Покровском направлениях

187 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, более половины - на Кураховском и Покровском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 12 ноября, пишет УНН.

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара, применив четыре ракеты, а также 84 авиаудара, сбросив 145 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 107 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около полутора тысяч дронов-камикадзе.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как указано, поразили десять районов сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы противника.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, такова:

На Харьковском направлении российские террористы восемь раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Авиационному удару подвергся населенный пункт Казачья Лопань, на который враг сбросил две управляемые бомбы.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Новоплатоновки и Колесниковки.

Враг активно применял авиацию на Лиманском направлении, ударам управляемыми авиационными бомбами подверглись населенные пункты Заречное, Лиман и Ямполовка, кроме того, захватчики десять раз атаковали позиции украинских защитников. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Невское, Терны, Новомихайловка и Серебрянка.

На Сиверском направлении отбит один штурм российских захватчиков вблизи Выемки, к тому же террористы нанесли авиационные удары по районам Закитного, Дроновки и Северска.

Активно применяя авиацию на Краматорском направлении, оккупанты атаковали три раза в районах Часового Яра. Успеха не имели.

За минувшие сутки на Торецком направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Проминя, Григорьевки, Крутого Яра, Петровки, Пустынки, Украинки и Лисовки. Основные усилия вражеских атак были сконцентрированы в направлении населенных пунктов Селидово и Проминь.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 57 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Катериновки, Кременной Балки, Сонцовки, Зари и Курахово.

На Времовском направлении противник совершил 14 штурмов наших позиций в районах Трудового, Макаровки, Новодаровки и Ровнополя. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.

При поддержке авиации на Ореховском направлении за прошедшие сутки враг один раз атаковал позиции наших защитников вблизи Новоандреевки.

Пять раз безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении. Кроме этого, враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам Одрадокаменка и Веселое.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Как сообщили в Генштабе, наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

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