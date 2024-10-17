17 российских военных отравились пловом и шаурмой в оккупированном Мариуполе

В Мариуполе 17 российских военных отравились пловом и шаурмой, в котором был мышьяк, передает УНН со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Детали

В сообщении указано, что в Мариуполе при загадочных обстоятельствах отравились 17 российских военных из них 13 умерли, среди которых трое офицеров, в результате отравления пловом и шаурмой.

По данным, двое азиатов сказали, что хотят "поблагодарить" за "защиту" и угостили оккупантов едой, которая содержала мышьяк. Однако российские источники опровергают эту информацию, и проверить ее пока невозможно.

Напомним

Большая переброска живой силы противника произошла вчера через временно оккупированный Мариуполь. Зафиксировано 20 вражеских грузовиков по маршруту на Времовское направление. Отсутствие тактических маркировок на грузовиках доказывает о подготовке новой наступательной операции.