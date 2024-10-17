17 російських військових отруїлися пловом та шаурмою в окупованому Маріуполі
Київ • УНН
У Маріуполі 17 російських військових отруїлися їжею з миш'яком, 13 з них померли. Двоє азіатів нібито пригостили окупантів, але російські джерела спростовують цю інформацію.
У Маріуполі 17 російських військових отруїлись пловом та шаурмою, де був мишʼяк, передає УНН з посиланням на Маріупольську міську раду.
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У повідомленні зазначено, що в Маріуполі за загадкових обставин отруїлись 17 російських військових з них 13 померли, серед яких троє офіцерів, внаслідок отруєння пловом та шаурмою.
За даними, двоє азіатів сказали, що хочуть "подякувати" за "захист" та пригостили окупантів їжею, яка містила миш’як. Однак російські джерела спростовують цю інформацію, і перевірити її наразі неможливо.
Нагадаємо
Велике перекидання живої сили противника відбулося вчора через тимчасово окупований Маріуполь. Зафіксовано 20 ворожих вантажівок маршрутом на Времівський напрямок. Відсутність тактичних маркувань на вантажівках доводить про підготовку нової наступальної операції.