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166 боевых столкновений за сутки: где горячее всего на фронте и какие позиции атакует враг

166 боевых столкновений за сутки: где горячее всего на фронте и какие позиции атакует враг

Киев  •  УНН

 • 2905 просмотра

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На фронте произошло 166 боевых столкновений, больше всего на Лиманском, Краматорском и Покровском направлениях. Самые активные атаки противника зафиксированы возле Петропавловки, Макеевки и Новополтавки.

С начала суток на фронте произошло 166 боевых столкновений, горячее всего на Лиманском, Краматорском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 16:00.

Вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица на Харьковском направлении с начала суток враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников.

На Купянском направлении враг совершил восемь штурмовых действий неподалеку Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой. Одно боестолкновение закончилось, еще семь - продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 32 раза вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Грековка, Зеленый Гай, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное. Незавершенными остались девять атак противника.

На Северском направлении в районе населенного пункта Белогоровка противник дважды атаковал позиции наших войск.

Силы обороны отбили 22 атаки россиян вблизи Белой Горы, Предтечино, Часового Яра и Ступочек на Краматорском направлении. Незавершенными остались девять атак противника.

На Торецком направлении противник атаковал четыре раза неподалеку населенных пунктов Торецк. До сих пор идут еще два боестолкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 49 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новополтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Новый Труд, Зверево, Удачное, Котлино, Новоалександровка, Нововасильевка, Новоандреевка, Новоелизаветовка, Андреевка, Курахово и Янтарное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 30 атак, 19 боестолкновений - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

На Новопавловском направлении оккупанты 11 раз атаковали позиции наших войск у Константинополя, Зеленовки, Разлива, Раздольного, Большой Новоселки и Нескучного, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении противник нанес авиационный удар неуправляемыми ракетами в районе населенного пункта Пятихатки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 10 атак российских захватчиков, еще восемь атак продолжаются. Противник совершил более 160 обстрелов, из них 14 - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, добавили в Генштабе.

Более 1800 оккупантов и десяток танков: Генштаб ВСУ обнародовал боевые потери рф10.01.25, 07:44 • 22512 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
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