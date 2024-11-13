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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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151 боестолкновение за сутки: где оккупанты активнее всего атакуют украинские позиции - Генштаб

151 боестолкновение за сутки: где оккупанты активнее всего атакуют украинские позиции - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 3104 просмотра

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За минувшие сутки произошло 151 боестолкновение, больше всего на Кураховском направлении - 40 атак. Враг активно штурмовал позиции ВСУ на всех направлениях, применяя авиацию и КАБы.

С начала суток произошло 151 боестолкновение. Противник продолжает активно бить на Кураховском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении враг реализовал 8 атак возле Волчанска и Высокой Яруги.

На Купянском направлении ВСУ отбили 12 атак в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Першотравневого.

На Лиманском направлении захватчики 8 раз били в направлении Чернещины, Заречного, Новоегоровки и Тернов.

На Краматорском направлении состоялось одно боестолкновение в районе Ступочек.

На Торецком направлении противник 7 раз пытался атаковать в районах Нелиповки и Торецка. Авиационные удары враг нанес в районах Дачного, Торецка, Николаевки, Петровка, Краматорск и Константиновка.

На Покровском направлении ВСУ отбили 36 вражеских штурмов в районах Сухой Балки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Григорьевки, Даченского, Миролюбовки, Петровки, Новоалексеевки, Пустынки.

На Кураховском направлении насчитывается 40 боевых столкновений. Агрессор штурмовал  в направлении населенных пунктов Берестки, Ильинка, Новоселидовка, Сонцовка, Кременной Балки, Вознесенка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка и Екатериновка.

На Времовском направлении террористы 10 раз атаковали возле населенных пунктов Ровнополь, Новополь, Трудовое, Константинопольское и Макаровка.

На Ореховском направлении ВСУ остановили три атаки противника в направлениях Новоданиловки и Новоандреевки. Районах населенных пунктов Натальевка и Запорожье были атакованы четырьмя КАБами.

На Приднепровском направлении Защитники отбили 5 штурмов захватчиков. В то же время противник нанес авиаудар двадцатью НАРами по Казацкому.

Еще плюс 1950 оккупантов, 23 танка и 81 бронемашина: Генштаб обновил данные о потерях врага12 нояб. 2024, 06:01 • 18622 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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