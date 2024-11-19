143 боя за сутки: большинство - на Покровском направлении, у врага "минус" станция РЭБ
Киев • УНН
На фронте произошло 143 боевых столкновения, почти половина - на Покровском и Кураховском направлениях. Силы обороны нанесли 9 ударов по врагу, уничтожив станцию РЭБ и другие объекты.
143 боя произошло за прошедшие сутки на фронте, почти половина из которых - на Покровском и Кураховском направлениях, Силы обороны поразили станцию РЭБ "Житель" и два других важных объекта врага, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 19 ноября, пишет УНН.
За прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения
По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара (две ракеты), 77 авиационных ударов, сбросив 123 КАБов. Кроме этого, совершил более 4900 обстрелов, из них 152 - из реактивных систем залпового огня.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как отмечается, нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления БпЛА, артиллерийскую систему, два склада материально-технических средств, станцию РЭБ "Житель" и два других важных объекта врага.
Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, следующая:
На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений в районе Волчанска.
На Купянском направлении количество атак за сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кругляковки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз неподалеку Новолюбовки, Торского и Белогоровки.
На Торецком направлении враг совершил четыре атаки неподалеку Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники отбили 38 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 30 атак у Берестков, Сонцовки, Вознесенки, Дальнего, Елизаветовки, Катериновки и Антоновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Времовском направлении враг совершил 14 штурмовых действий неподалеку Трудового, Раздольного, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки.
На Приднепровском направлении состоялось восемь боевых столкновений с врагом в островной зоне дельты Днепра. Противник успеха не имел.
На Сиверском, Краматорском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает бить по собственной территории. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 27 авиаударов, сбросив при этом 37 КАБ. Украинские защитники отбили 22 штурмовые действия захватчиков", - сообщили в Генштабе.
В то же время наши воины, как отмечается, продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
Потери террористов за сутки: сколько оккупантов и техники уничтожили ВСУ 19 ноября19 нояб. 2024, 05:41 • 9913 просмотров