143 боя за сутки: большинство - на Покровском направлении, у врага "минус" станция РЭБ

143 боя произошло за прошедшие сутки на фронте, почти половина из которых - на Покровском и Кураховском направлениях, Силы обороны поразили станцию РЭБ "Житель" и два других важных объекта врага, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 19 ноября, пишет УНН.

За прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара (две ракеты), 77 авиационных ударов, сбросив 123 КАБов. Кроме этого, совершил более 4900 обстрелов, из них 152 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как отмечается, нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления БпЛА, артиллерийскую систему, два склада материально-технических средств, станцию РЭБ "Житель" и два других важных объекта врага.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, следующая:

На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз неподалеку Новолюбовки, Торского и Белогоровки.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отбили 38 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 30 атак у Берестков, Сонцовки, Вознесенки, Дальнего, Елизаветовки, Катериновки и Антоновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении враг совершил 14 штурмовых действий неподалеку Трудового, Раздольного, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки.

На Приднепровском направлении состоялось восемь боевых столкновений с врагом в островной зоне дельты Днепра. Противник успеха не имел.

На Сиверском, Краматорском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает бить по собственной территории. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 27 авиаударов, сбросив при этом 37 КАБ. Украинские защитники отбили 22 штурмовые действия захватчиков", - сообщили в Генштабе.

В то же время наши воины, как отмечается, продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

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