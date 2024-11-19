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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потери террористов за сутки: сколько оккупантов и техники уничтожили ВСУ 19 ноября

Киев  •  УНН

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За минувшие сутки оккупанты потеряли 1610 военных, 17 танков и 33 бронированные машины. Общие потери врага в живой силе с начала войны достигли 724 050 человек.

В течение последних суток агрессор потерял 1610 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 19.11.24:

- Личный состав: 724 050 (+1610).

- Танки: 9382 (+17).

- Бронированные боевые машины: 19092 (+33).

- Артиллерийские системы: 20632 (+46).

- РСЗВ: 1252.

- Средства ПВО: 999.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 19111 (+38).

- Крылатые ракеты: 2754 (+1).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 29548 (+120).

- Специальная техника: 3672 (+17).

135 боевых столкновений на фронте: где враг атаковал активнее всего - Генштаб18 нояб. 2024, 20:36 • 21757 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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