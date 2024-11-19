Потери террористов за сутки: сколько оккупантов и техники уничтожили ВСУ 19 ноября
Киев • УНН
За минувшие сутки оккупанты потеряли 1610 военных, 17 танков и 33 бронированные машины. Общие потери врага в живой силе с начала войны достигли 724 050 человек.
В течение последних суток агрессор потерял 1610 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 19.11.24:
- Личный состав: 724 050 (+1610).
- Танки: 9382 (+17).
- Бронированные боевые машины: 19092 (+33).
- Артиллерийские системы: 20632 (+46).
- РСЗВ: 1252.
- Средства ПВО: 999.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 19111 (+38).
- Крылатые ракеты: 2754 (+1).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 29548 (+120).
- Специальная техника: 3672 (+17).
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