12 ракетных ударов рф пришлось по Запорожью и району - ОВА

Запорожье и Запорожской район во время очередной атаки российских войск подверглись 12 ракетным ударам врага, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

12 ракетных ударов военнослужащие рф осуществили по Запорожью и Запорожскому району - написал Федоров в Telegram.

В общем, по его словам, "327 ударов по 12-ти населенным пунктам нанес враг в течение суток". В частности:

4 авиационных удара по Малой Токмачке, Работино, Левадному.

40 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку и Малиновку.

271 артудар нанесен по территории Орехова, Гуляйполя, Вербового, Дорожнянки, Работино, Малиновки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Левадного, Степногорска.

Поступило 26 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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