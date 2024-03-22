12 ракетных ударов рф пришлось по Запорожью и району - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  112485 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  119844 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  158061 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  120669 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  136049 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129080 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142269 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145542 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133670 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128544 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  305068 просмотра

12 ракетных ударов рф пришлось по Запорожью и району - ОВА

Российские войска совершили 327 обстрелов 12 населенных пунктов в Запорожской области.

Война •   •  8297 просмотра
12 ракетных ударов рф пришлось по Запорожью и району - ОВА

В Краматорске Донецкой области из-за атаки рф применяются экстренные отключения света

Из-за массированной атаки россии на энергетическую инфраструктуру Украины применяются аварийные отключения электроэнергии в Краматорске, Донецкая область.

Общество •   •  9362 просмотра
В Краматорске Донецкой области из-за атаки рф применяются экстренные отключения света

На Днепропетровщине в результате атаки рф повреждены энергетические объекты: есть перебои со светом и водой

Энергетические объекты в четырех районах Днепропетровской области были повреждены в результате ракетного обстрела со стороны России, что повлекло перебои с электро- и водоснабжением. В области будут введены графики отключений света.

Общество •   •  10478 просмотра
На Днепропетровщине в результате атаки рф повреждены энергетические объекты: есть перебои со светом и водой

Атака рф на Харьков: в ОВА сообщили, что город фактически полностью без света, в мэрии говорят о проблемах с водоснабжением

Российские войска атаковали Харьков, более 15 энергетических объектов, оставив город фактически без электричества и спровоцировав проблемы водоснабжения и транспорта.

Общество •   •  11220 просмотра
Атака рф на Харьков: в ОВА сообщили, что город фактически полностью без света, в мэрии говорят о проблемах с водоснабжением

В Черкасской области ночью работала ПВО: обошлось без последствий

Во время российской атаки в Черкасской области были развернуты силы противовоздушной обороны, обошлось без последствий. Сейчас ситуация в регионе стабильная.

Общество •   •  11929 просмотра
В Черкасской области ночью работала ПВО: обошлось без последствий

В Сумской области в результате атаки рф введены графики аварийных отключений - ОВА

В связи с ракетными ударами рф по украинским энергетическим объектам, в нескольких районах Сумской области временно введены аварийные отключения электроэнергии.

Общество •   •  15885 просмотра
В Сумской области в результате атаки рф введены графики аварийных отключений - ОВА

На Полтавщине из-за атаки рф аварийные отключения света, есть повреждения домов

В Полтавской области из-за массированной российской атаки были введены аварийные отключения электроэнергии и график аварийных отключений, в Миргородском районе повреждены несколько частных домов.

Общество •   •  14708 просмотра
На Полтавщине из-за атаки рф аварийные отключения света, есть повреждения домов

В Винницкой области во время атаки рф есть попадание в объект критической инфраструктуры - ОВА

Объект критической инфраструктуры в Винницкой области был поражен во время российской ракетно-дроновой атаки в ночь на 22 марта.

Война •   •  15322 просмотра
В Винницкой области во время атаки рф есть попадание в объект критической инфраструктуры - ОВА

В Харькове не работает линия аварийной газовой службы 104

Аварийно-диспетчерская служба линии 104 в Харькове не работает, поэтому для сообщения об аварийных ситуациях, связанных с газом, и связи с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям предоставляются резервные номера телефонов.

Общество •   •  17899 просмотра
В Харькове не работает линия аварийной газовой службы 104

россия атаковала Днепровскую ГЭС в Запорожье - Укргидроэнерго

Российские ракеты атаковали крупнейшую гидроэлектростанцию Украины, Днепровскую ГЭС в Запорожье, вызвав пожар, но угрозы прорыва плотины нет.

Война •   •  17319 просмотра
россия атаковала Днепровскую ГЭС в Запорожье - Укргидроэнерго