З'явилося відео з місця пожежі в готелі в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Поліція опублікувала відео з готелю в Одесі після пожежі, де загинуло 8 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
На відео можна побачити наслідки нічної пожежі в готелі “Токіо Стар” в Одесі.
Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в Одесі в готелі сталась пожежа, є 8 загиблих.
У ДСНС встановили осередок пожежі у готелі в Одесі.
Як повідомляв УНН, за фактом пожежі в готелі в Одесі, яка забрала вісім життів, розпочато кримінальне провадження.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв відповідальність винним через смертельну пожежу у готелі в Одесі, у тому числі власнику закладу.