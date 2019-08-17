Появилось видео с места пожара в гостинице в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Полиция опубликовала видео из отеля в Одессе после пожара, где погибли 8 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
На видео можно увидеть последствия ночного пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе.
Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе в гостинице произошел пожар, есть 8 погибших.
В ГСЧС установили очаг пожара в гостинице в Одессе.
Как сообщал УНН, по факту пожара в гостинице в Одессе начато уголовное производство.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответственность виновным из-за смертельного пожара в гостинице в Одессе, в том числе владельцу заведения.