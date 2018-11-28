З'явилося відео підпалу Андріївської церкви

Відзначимо, що на відео видно, як чоловік кидає пляшки, ймовірно, із запалювальною сумішшю. Відзначимо, що вогню чи загоряння при цьому не видно.

Крім того, на записі зафіксовано, що з церкви виходить чоловік і намагається наздогнати молодика. До переслідування долучився також правоохоронець.

Додамо, що на відео можна побачити також слідчі дії.

Нагадаємо, Київська прокуратура разом з поліцією встановили одного із зловмисників, які кидали “коктейлі Молотова” у двері Андріївської церкви на Подолі у Києві.

“На даний час особу одного з правопорушників встановлено. Ним виявився 32-річний мешканець столиці”, — зазначили у прокуратурі.

Чоловікові, за інформацією відомства, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України. При цьому, правоохоронці продовжують встановлювати мотиви вчинення цього злочину, а також інших учасників підпалу. За вчинене зловмисникам загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 15 листопада у столиці зловмисники кинули пляшки із займистою рідиною у двері Андріївської церкви.

Зловмисники кинули у двері будинку-фундаменту Андріївської церкви три “коктейлі Молотова”.

Охоронець будівлі намагався затримати паліїв, однак вони застосували проти нього газовий балончик та втекли.

Того ж дня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на Андріївську церкву.