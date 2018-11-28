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Появилось видео поджога Андреевской церкви

Появилось видео поджога Андреевской церкви

Киев  •  УНН

 • 13804 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Появилась видеозапись попытки поджога Андреевской церкви, которая была 15 ноября. Ролик обнародовали на Youtube-канале полиции Киева, передает УНН.

Отметим, что на видео видно, как человек бросает бутылки, вероятно, с зажигательной смесью. Отметим, что огня или возгорания при этом не видно.

Кроме того, на записи зафиксировано, что из церкви выходит мужчина и пытается догнать "поджигателя". К преследованию присоединился также правоохранитель.

Добавим, что на видео можно увидеть также следственные действия.

Напомним, Киевская прокуратура вместе с полицией установили одного из злоумышленников, которые кидали "коктейли Молотова" в дверь Андреевской церкви на Подоле в Киеве.

"В настоящее время личность одного из правонарушителей установлена. Им оказался 32-летний житель столицы", - отметили в прокуратуре.

Мужчине, по информации ведомства, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 194 УК Украины. При этом, правоохранители продолжают устанавливать мотивы совершения этого преступления, а также других участников поджога. За совершенное злоумышленникам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 15 ноября в столице злоумышленники бросили бутылки с зажигательной жидкостью в дверь Андреевской церкви.

Злоумышленники бросили в двери дома-фундамента Андреевской церкви три "коктейли Молотова".

Охранник здания пытался задержать поджигателей, однако они применили против него газовый баллончик и скрылись.

В тот же день полиция открыла уголовное производство по факту нападения на Андреевскую церковь.

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