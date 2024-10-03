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Звинуватили у шпигунстві на користь Ізраїлю: у Бейруті побили бельгійських журналістів

Звинуватили у шпигунстві на користь Ізраїлю: у Бейруті побили бельгійських журналістів

Київ • УНН

 • 16208 перегляди

Двох бельгійських журналістів жорстоко побили в Бейруті, звинувативши у шпигунстві на користь Ізраїлю. Репортер отримав переломи обличчя, а оператор - поранення в ногу від пострілів.

У Бейруті побили двох бельгійських журналістів, звинувативши у шпигунстві на користь Ізраїлю, передає УНН із посиланням на Bild.

За даними ЗМІ, репортер Робін Рамакерс та оператор Стейн де Смет працювали в Бейруті та брали інтерв'ю у місцевих жителів, які бачили ізраїльський обстріл.

"Поки Робін брав інтерв'ю у очевидців, а Стейн знімав, група з приблизно 20 людей звинуватила їх у шпигунстві на користь Ізраїлю", - повідомив бельгійський телеканал VTM.

Розлючений натовп напав на журналістів - у результаті Рамакерс отримав переломи обличчя, а оператор Стейн де Смет - поранення в ногу. Обом довелося проходити лікування у лікарні.

За словами репортера, озброєні люди спочатку прострілили оператору ногу двома кулями, а потім відвели його самого до підвалу, де жорстоко побили. Після цього журналістів відпустили. Повідомляється, що нападники також зламали носа одному з помічників бельгійської знімальної групи.

Ізраїль завдав авіаудару по центру Бейрута: ціллю була будівля біля парламенту - Reuters03.10.24, 08:40 • 12411 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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