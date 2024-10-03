Обвинили в шпионаже в пользу Израиля: в Бейруте избили бельгийских журналистов

В Бейруте избили двух бельгийских журналистов, обвинив в шпионаже в пользу Израиля, передает УНН со ссылкой на Bild.

По данным СМИ, репортер Робин Рамакерс и оператор Стейн де Смет работали в Бейруте и брали интервью у местных жителей, которые видели израильский обстрел.

«Пока Робин брал интервью у очевидцев, а Стейн снимал, группа из примерно 20 человек обвинила их в шпионаже в пользу Израиля», - сообщил бельгийский телеканал VTM.

Разъяренная толпа напала на журналистов - в результате Рамакерс получил переломы лица, а оператор Стейн де Смет - ранение в ногу. Обоим пришлось проходить лечение в больнице.

По словам репортера, вооруженные люди сначала прострелили оператору ногу двумя пулями, а затем отвели его самого в подвал, где жестоко избили. После этого журналистов отпустили. Сообщается, что нападавшие также сломали нос одному из помощников бельгийской съемочной группы.

Израиль нанес авиаудар по центру Бейрута: целью было здание возле парламента - Reuters