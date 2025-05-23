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Звільнення гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Остапенка: Асоціація музеїв закликає Зеленського втрутитися

Київ • УНН

 • 1152 перегляди

Асоціація українських музеїв закликала Зеленського втрутитись у звільнення директорів заповідників "Києво-Печерська лавра" та "Софія Київська". Вони вважають це загрозою для культурної спадщини.

Звільнення гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Остапенка: Асоціація музеїв закликає Зеленського втрутитися

Асоціація українських музеїв закликала Президента України Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію довкола звільнення гендиректорів Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка і Національного заповідника "Софія Київська" Нелі Куковальської. Про це йдеться в заяві Асоціації на сторінці в Facebook, передає УНН.

У зв'язку з подіями крайніх днів нами вчора було проведено позачергову онлайн нараду з представниками спільноти, до якої долучились не лише члени Асоціації, але й ті музейники, які висловили своє бажання приєднатись до публічної заяви щодо нашої спільної позиції (...) Всі одноголосно погодили текст листа-звернення до Президента України Володимира Зеленського

- йдеться в повідомленні.

В заяві до Зеленського вказується, що в Асоціації занепокоєні ситуацією, яка склалася довкола відсторонення від виконання обов’язків і звільнення генеральних директорів Національного заповідника "Софія Київська" Нелі Куковальської та заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка.

Це - одні з найкращих фахівців нашої галузі, з багаторічним досвідом потужно управлінської діяльності й бездоганною репутацією в нашій спільноті. Це люди, які не лише вивели діяльність своїх інституцій на високий рівень, але й поставили надзвичайно високу планку для решти музейних інституцій країни, якій ми усіляко намагаємося відповідати

- йдеться в заяві до Президента.

Також в заяві вказується, що події довкола заповідників можуть мати репутаційні наслідки не лише для безпосередніх ініціаторів, але і для всієї країни на міжнародному рівні.

Щиро просимо вас розглянути ситуацію, що склалася, і долучитися до її справедливого вирішення, зважаючи на стратегічну цінність культурної спадщини в контексті збереження національної ідентичності перед обличчям ворога

- заявили в Асоціації.

Нагадаємо

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) звільнило генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка.

Павло Башинський

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