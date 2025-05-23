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Увольнение гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Остапенко: Ассоциация музеев призывает Зеленского вмешаться

Киев • УНН

 • 1114 просмотра

Ассоциация украинских музеев призвала Зеленского вмешаться в увольнение директоров заповедников "Киево-Печерская лавра" и "София Киевская". Они считают это угрозой для культурного наследия.

Увольнение гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Остапенко: Ассоциация музеев призывает Зеленского вмешаться

Ассоциация украинских музеев призвала Президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию вокруг увольнения гендиректоров Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко и Национального заповедника "София Киевская" Нели Куковальской. Об этом говорится в заявлении Ассоциации на странице в Facebook, передает УНН.

В связи с событиями крайних дней нами вчера было проведено внеочередное онлайн совещание с представителями сообщества, к которому присоединились не только члены Ассоциации, но и те музейщики, которые выразили свое желание присоединиться к публичному заявлению относительно нашей общей позиции (...) Все единогласно согласовали текст письма-обращения к Президенту Украины Владимиру Зеленскому

- говорится в сообщении.

В заявлении к Зеленскому указывается, что в Ассоциации обеспокоены ситуацией, которая сложилась вокруг отстранения от исполнения обязанностей и увольнения генеральных директоров Национального заповедника "София Киевская" Нели Куковальской и заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко.

Это - одни из лучших специалистов нашей отрасли, с многолетним опытом мощной управленческой деятельности и безупречной репутацией в нашем сообществе. Это люди, которые не только вывели деятельность своих институций на высокий уровень, но и поставили чрезвычайно высокую планку для остальных музейных институций страны, которой мы всячески пытаемся соответствовать

- говорится в заявлении к Президенту.

Также в заявлении указывается, что события вокруг заповедников могут иметь репутационные последствия не только для непосредственных инициаторов, но и для всей страны на международном уровне.

Искренне просим вас рассмотреть сложившуюся ситуацию и приобщиться к ее справедливому решению, учитывая стратегическую ценность культурного наследия в контексте сохранения национальной идентичности перед лицом врага

- заявили в Ассоциации.

Напомним

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК) уволило генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко.

Павел Башинский

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