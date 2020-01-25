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Звільненим військовополоненим відновили втрачені водійські посвідчення

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Міністерство внутрішніх справ відновило втрачені водійські посвідчення звільненим військовополоненим у п’ятницю 25 січня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

Звільненим військовополоненим відновили втрачені водійські посвідчення

“Реінтеграція в суспільство колишніх політв’язнів — шлях поступовий та виснажливий. Але громадяни, яких підтримують сім’я, друзі та держава, долають його набагато швидше за тих, хто змушений іти цим шляхом на самоті”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сервісні центри МВС завітали до нещодавно звільнених з полону українців, які перебували на лікуванні в санаторії “Лісова поляна”.

“Нові документи пацієнти отримали не залишаючи території медичного закладу завдяки мобільному сервісному центру МВС”, — додали у пресцентрі МВС.

Раніше УНН повідомляв, що звільненим військовополоненим відновлять втрачені водійські посвідчення.

Нагадаємо, в електронному кабінеті водія тепер можна сплатити штраф онлайн.

Окрім того, в електронному кабінеті водія з’явилася нова безкоштовна послуга, яка дозволяє реєструвати онлайн належного користувача автотранспорту.

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