Освобожденным военнопленным восстановили утраченные водительские удостоверения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Министерство внутренних дел возобновило утраченные водительские удостоверения освобожденным военнопленным в пятницу 25 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб МВД.
“Реинтеграция в общество бывших политзаключенных — путь постепенный и изнурительный. Но граждане, которых поддерживают семья, друзья и государство, преодолевают его гораздо быстрее тех, кто вынужден идти по этому пути в одиночестве”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что сервисные центры МВД посетили недавно освобожденных из плена украинцев, находившихся на лечении в санатории “Лесная поляна”.
“Новые документы пациенты получили не покидая территории медицинского учреждения благодаря мобильному сервисному центру МВД”, — добавили в пресс-центре МВД.
Ранее УНН сообщал, что освобожденным военнопленным восстановят утраченные водительские удостоверения.
Напомним, в электронном кабинете водителя теперь можно оплатить штраф онлайн.
Кроме того, в электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга, которая позволяет регистрировать онлайн надлежащего пользователя автотранспорта.