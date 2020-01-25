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Освобожденным военнопленным восстановили утраченные водительские удостоверения

Киев • УНН

 • 11663 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Министерство внутренних дел возобновило утраченные водительские удостоверения освобожденным военнопленным в пятницу 25 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб МВД.

Освобожденным военнопленным восстановили утраченные водительские удостоверения

“Реинтеграция в общество бывших политзаключенных — путь постепенный и изнурительный. Но граждане, которых поддерживают семья, друзья и государство, преодолевают его гораздо быстрее тех, кто вынужден идти по этому пути в одиночестве”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сервисные центры МВД посетили недавно освобожденных из плена украинцев, находившихся на лечении в санатории “Лесная поляна”.

“Новые документы пациенты получили не покидая территории медицинского учреждения благодаря мобильному сервисному центру МВД”, — добавили в пресс-центре МВД.

Ранее УНН сообщал, что освобожденным военнопленным восстановят утраченные водительские удостоверения.

Напомним, в электронном кабинете водителя теперь можно оплатить штраф онлайн.

Кроме того, в электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга, которая позволяет регистрировать онлайн надлежащего пользователя автотранспорта.

Украинские Национальные Новости

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