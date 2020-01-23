Звільненим військовополоненим відновлять втрачені водійські посвідчення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Міністерство внутрішніх справ відновить втрачені водійські посвідчення звільненим військовополоненим у п’ятницю 24 січня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
“В п’ятницю, 24 січня, сервісні центри МВС вирушають до колишніх полонених, які зараз перебувають на лікуванні в санаторії „Лісова поляна“ і потребують відновлення водійських посвідчень. Звільненні з полону громадян отримають нові документи не залишаючи території медичного закладу завдяки мобільним сервісним центрам МВС”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, в електронному кабінеті водія тепер можна сплатити штраф онлайн.
Окрім того, в електронному кабінеті водія з’явилася нова безплатна послуга, яка дозволяє реєструвати онлайн належного користувача автотранспорту.