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Звільненим військовополоненим відновлять втрачені водійські посвідчення

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Міністерство внутрішніх справ відновить втрачені водійські посвідчення звільненим військовополоненим у п’ятницю 24 січня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

Звільненим військовополоненим відновлять втрачені водійські посвідчення

“В п’ятницю, 24 січня, сервісні центри МВС вирушають до колишніх полонених, які зараз перебувають на лікуванні в санаторії „Лісова поляна“ і потребують відновлення водійських посвідчень. Звільненні з полону громадян отримають нові документи не залишаючи території медичного закладу завдяки мобільним сервісним центрам МВС”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, в електронному кабінеті водія тепер можна сплатити штраф онлайн.

Окрім того, в електронному кабінеті водія з’явилася нова безплатна послуга, яка дозволяє реєструвати онлайн належного користувача автотранспорту.

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