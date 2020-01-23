Освобожденным военнопленным восстановят утраченные водительские удостоверения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Министерство внутренних дел восстановит утраченные водительские удостоверения освобожденным военнопленным в пятницу 24 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В пятницу, 24 января, сервисные центры МВД отправляются к бывшим пленным, которые сейчас находятся на лечении в санатории "Лесная поляна" и нуждаются в восстановлении водительских удостоверений. Освобожденные из плена граждане получат новые документы не покидая территории медицинского учреждения благодаря мобильным сервисным центрам МВД", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, в электронном кабинете водителя теперь можно оплатить штраф онлайн.
Кроме того, в электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга, которая позволяет регистрировать онлайн надлежащего пользователя автотранспорта.