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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 1546 перегляди

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В електронному кабінеті водія запустили нову послугу

Київ • УНН

 • 26459 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. В електронному кабінеті водія тепер можна сплатити штраф онлайн. Про це повідомляє УНН із посиланням сторінку додатку "Дія" у Facebook.

В електронному кабінеті водія запустили нову послугу

"Дія готує справжній набір водія. До цифрових водійських посвідчень, техпаспорта, автоцивілки додаємо сплату штрафів онлайн. Водіям треба дотримуватися ПДР і не порушувати їх. Проте, якщо таке трапиться — українці отримають шанс зручно понести покарання онлайн", - сказано у повідомленні.

Тепер у додатку можна:

- перевірити наявність штрафу;

- сплатити штраф.

Також стала відомо, які штрафи з’являться у додатку:

- виписані просто на місці зупинки;

- штрафи за правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки

"Ми обов’язково надішлемо вам push-повідомлення і повідомимо про штраф. Зараз отримати інформацію про адміністративні порушення та сплатити штраф за них можна в електронному кабінеті водія", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, в електронному кабінеті водія з’явилася нова безплатна послуга, яка дозволяє реєструвати онлайн належного користувача автотранспорту.

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