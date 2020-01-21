В електронному кабінеті водія запустили нову послугу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. В електронному кабінеті водія тепер можна сплатити штраф онлайн. Про це повідомляє УНН із посиланням сторінку додатку "Дія" у Facebook.
"Дія готує справжній набір водія. До цифрових водійських посвідчень, техпаспорта, автоцивілки додаємо сплату штрафів онлайн. Водіям треба дотримуватися ПДР і не порушувати їх. Проте, якщо таке трапиться — українці отримають шанс зручно понести покарання онлайн", - сказано у повідомленні.
Тепер у додатку можна:
- перевірити наявність штрафу;
- сплатити штраф.
Також стала відомо, які штрафи з’являться у додатку:
- виписані просто на місці зупинки;
- штрафи за правопорушення, зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки
"Ми обов’язково надішлемо вам push-повідомлення і повідомимо про штраф. Зараз отримати інформацію про адміністративні порушення та сплатити штраф за них можна в електронному кабінеті водія", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, в електронному кабінеті водія з’явилася нова безплатна послуга, яка дозволяє реєструвати онлайн належного користувача автотранспорту.