В электронном кабинете водителя запустили новую услугу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В электронном кабинете водителя теперь можно оплатить штраф онлайн. Об этом сообщает УНН со ссылкой страницу приложения "Действие" в Facebook.
"Действие готовит настоящий набор водителя. К цифровым водительским удостоверениям, техпаспорту, автоцивилке добавляем уплату штрафов онлайн. Водителям надо соблюдать ПДД и не нарушать их. Однако, если такое случится - украинцы получат шанс удобно понести наказание онлайн", - говорится в сообщении.
Теперь в приложении можно:
- проверить наличие штрафа;
- оплатить штраф.
Также стала известно, какие штрафы появятся в приложении:
- выписаны прямо на месте остановки;
- штрафы за правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки
"Мы обязательно вышлем вам push-сообщения и сообщим о штрафе. Сейчас получить информацию об административных нарушениях и уплатить штраф за них можно в электронном кабинете водителя", - добавляется в сообщении.
Напомним, в электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга, которая позволяет регистрировать онлайн надлежащего пользователя автотранспорта.