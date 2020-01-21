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В электронном кабинете водителя запустили новую услугу

Киев • УНН

 • 26458 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В электронном кабинете водителя теперь можно оплатить штраф онлайн. Об этом сообщает УНН со ссылкой страницу приложения "Действие" в Facebook.

В электронном кабинете водителя запустили новую услугу

"Действие готовит настоящий набор водителя. К цифровым водительским удостоверениям, техпаспорту, автоцивилке добавляем уплату штрафов онлайн. Водителям надо соблюдать ПДД и не нарушать их. Однако, если такое случится - украинцы получат шанс удобно понести наказание онлайн", - говорится в сообщении.

Теперь в приложении можно:

- проверить наличие штрафа;

- оплатить штраф.

Также стала известно, какие штрафы появятся в приложении:

- выписаны прямо на месте остановки;

- штрафы за правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки

"Мы обязательно вышлем вам push-сообщения и сообщим о штрафе. Сейчас получить информацию об административных нарушениях и уплатить штраф за них можно в электронном кабинете водителя", - добавляется в сообщении.

Напомним, в электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга, которая позволяет регистрировать онлайн надлежащего пользователя автотранспорта.

Украинские Национальные Новости

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