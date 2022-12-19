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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24437 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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ЗСУ відбили атаки росіян в районі 15 населених пунктів Донбасу

ЗСУ відбили атаки росіян в районі 15 населених пунктів Донбасу

Київ • УНН

 • 280657 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що військові України відбили атаки російської армії в районі 15 населених пунктів Луганської та Донецької областей, пише УНН.

Деталі

Розпочалася 299 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Красногорівка, Олександропіль, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 7 авіаційних ударів за допомогою БПлА типу “Shahed-136”, а також здійснили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали населені пункти, цивільна інфраструктура та мирне населення.

Нічні обстріли України у ніч проти 19 грудня

У ніч проти 19 грудня російська армія дронами-камікадзе атакувала Київ. Окупанти запустили понад 20 дронів “Shahed” в сторону Києва. Сили ППО знищили біля 15. Росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. У місті обійшлося без постраждалих. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Солом’янському та Шевченківському районах міста.

У самій Київській області від атаки ворожих дронів постраждали 2 людини. До того ж пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки.

Telegram-канали та місцеві пабліки повідомляли про роботу ППО в низці областей. Інформацію в Київській області підтвердив голова ОВА Олексій Кулеба.

Спочатку повітряну тривогу було оголошено у Миколаївській області. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив про фіксування ворожих дронів у небі. Згодом надійшла інформація про їх збиття та оголошення повітряної тривоги.

Про роботу ППО повідомляли в Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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