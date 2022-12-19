ЗСУ відбили атаки росіян в районі 15 населених пунктів Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що військові України відбили атаки російської армії в районі 15 населених пунктів Луганської та Донецької областей, пише УНН.
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Розпочалася 299 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Красногорівка, Олександропіль, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.
Протягом минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 7 авіаційних ударів за допомогою БПлА типу “Shahed-136”, а також здійснили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали населені пункти, цивільна інфраструктура та мирне населення.
Нічні обстріли України у ніч проти 19 грудня
У ніч проти 19 грудня російська армія дронами-камікадзе атакувала Київ. Окупанти запустили понад 20 дронів “Shahed” в сторону Києва. Сили ППО знищили біля 15. Росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. У місті обійшлося без постраждалих. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Солом’янському та Шевченківському районах міста.
У самій Київській області від атаки ворожих дронів постраждали 2 людини. До того ж пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки.
Telegram-канали та місцеві пабліки повідомляли про роботу ППО в низці областей. Інформацію в Київській області підтвердив голова ОВА Олексій Кулеба.
Спочатку повітряну тривогу було оголошено у Миколаївській області. Очільник ОВА Віталій Кім повідомив про фіксування ворожих дронів у небі. Згодом надійшла інформація про їх збиття та оголошення повітряної тривоги.
Про роботу ППО повідомляли в Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях.