ВСУ отразили атаки россиян в районе 15 населенных пунктов Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Генштаб в утренней сводке сообщил, что военные Украины отразили атаки российской армии в районе 15 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, пишет УНН.
Детали
Начались 299 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 7 авиационных ударов с помощью БПлА типа “Shahed-136”, а также совершили 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали населённые пункты, гражданская инфраструктура и мирное население.
Ночные обстрелы Украины в ночь на 19 декабря
В ночь на 19 декабря русская армия дронами-камикадзе атаковала Киев. Оккупанты запустили более 20 дронов “Shahed” в сторону Киева. Силы ПВО уничтожили около 15. Россияне попали в объект критической инфраструктуры. В городе обошлось без пострадавших. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Солом’янском и Шевченковском районах города.
В самой Киевской области от атаки вражеских дронов пострадали 2 человека. К тому же повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.
Telegram-каналы и местные паблики сообщали о работе ПВО в ряде областей. Информацию в Киевской области подтвердил глава ОВА Алексей Кулеба.
Первоначально воздушная тревога была объявлена в Николаевской области. Глава ОВА Виталий Ким сообщил о фиксировании вражеских дронов в небе. Впоследствии поступила информация об их сбитии и объявлении воздушной тревоги.
О работе ПВО сообщали в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Киевской областях.