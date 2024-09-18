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ЗСУ отримають нові покращені спальники: чим відрізнятимуться

Київ • УНН

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Міноборони закупить для ЗСУ нові легші спальні мішки з водовідштовхувальним чохлом. Вони складаються з трьох частин і комфортні для використання при будь-якій погоді та температурі.

Спальні мішки за новою технічною специфікацією поставить ЗСУ закупівельна агенція Міноборони "‎Державний оператор тилу" . Новий спальник легший, має водовідштовхувальний чохол та комфортний для використання при будь-якій погоді. Про це повідомили в Міноборони, передає УНН

Деталі 

Спальні мішки складаються із трьох частин:  

  •  внутрішній спальний мішок;
  •  вкладиш, що захищає спальник зсередини від забруднень та природної вологи тіла;
  •  зовнішній водовідштовхувальний чохол, що захищає від вологості чи опадів.

Зазначається, що попередній варіант спального мішка був одношаровим.

Оновлений спальник має декілька ключових покращень. Зокрема, він легший, має водовідштовхувальний чохол та комфортний для використання при будь-якій температурі. Вага стала меншою порівняно з попередньою моделлю та не має перевищувати 3,8 кг

– розповів заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Вкладиш захищає спальник зсередини від забруднень та природної вологи тіла людини. Зовнішній водовідштовхувальний та паропроникний чохол допомагає військовому захиститися від дощу, снігу, туману чи вітру.

Модульна система оновленого спальника дозволяє використовувати його у різних температурних умовах. Наприклад, у приміщенні військовий може спати лише у внутрішньому мішку, а на вулиці – в повному комплекті. Також нова спальна система пошита з тришарової тканини з мембраною, яка забезпечує високу паропроникність та зберігає тепло.

Завдяки компресійному мішку нового зразка спальник можна додатково стягнути й прикріпити до рюкзака разом з польовим килимом.

В Міноборони враховуватимуть релігійні, медичні та етичні потреби військових при формуванні сухпайків28.08.24, 13:29 • 13336 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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