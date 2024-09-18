Минобороны закупит для ВСУ новые более легкие спальные мешки с водоотталкивающим чехлом. Они состоят из трех частей и комфортны для использования при любой погоде и температуре.
Спальные мешки по новой технической спецификации поставит ВСУ закупочное агентство Минобороны «Государственный оператор тыла». Новый спальник легче, имеет водоотталкивающий чехол и комфортный для использования при любой погоде. Об этом сообщили в Минобороны, передает УНН.
Детали
Спальные мешки состоят из трех частей:
Отмечается, что предыдущий вариант спального мешка был однослойным.
Обновленный спальник имеет несколько ключевых улучшений. В частности, он легче, имеет водоотталкивающий чехол и комфортный для использования при любой температуре. Вес стал меньше по сравнению с предыдущей моделью и не должен превышать 3,8 кг
Вкладыш защищает спальник изнутри от загрязнений и естественной влаги тела человека. Внешний водоотталкивающий и паропроницаемый чехол помогает военному защититься от дождя, снега, тумана или ветра.
Модульная система обновленного спальника позволяет использовать его в различных температурных условиях. Например, в помещении военный может спать только во внутреннем мешке, а на улице - в полном комплекте. Также новая спальная система пошита из трехслойной ткани с мембраной, которая обеспечивает высокую паропроницаемость и сохраняет тепло.
Благодаря компрессионному мешку нового образца спальник можно дополнительно стянуть и прикрепить к рюкзаку вместе с полевым ковром.
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