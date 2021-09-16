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Зростання продовжується: в Україні вже 2,331 млн випадків COVID-19, за добу - 5 744

Київ • УНН

 • 29169 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,331 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 15 вересня, - 5,7 тисячі, щомайже на чверть більше проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 1,5 тисячі осіб, що дещо менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

"За добу 15 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 5 744 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 507 осіб;
  • летальних випадків – 101;
  • одужало – 1 499 осіб.
  • протестовано: методом ПЛР – 34 420 осіб, методом ІФА – 7 942 особи, експрес-тестами – 30 569 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 331 540 осіб;
  • одужало – 2 226 629 осіб;
  • летальних випадків – 54 651;
  • проведено ПЛР-тестувань – 12 377 327.

Деталі

Із захворілих за минулу добу: дітей – 629, медпрацівників – 95.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), місті Київ (362) та Одеській (347) областях.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.

16 червня уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні. При цьому рівень госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом перевищує встановлені норми у семи областях України.

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набудуть чинності за тиждень - 20 вересня. Очікується, що Україну переведуть у "жовту" зону. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати будуть двох видів - "жовті" та "зелені".

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