Зростання продовжується: в Україні вже 2,331 млн випадків COVID-19, за добу - 5 744

КИЇВ. 16 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,331 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 15 вересня, - 5,7 тисячі, щомайже на чверть більше проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 1,5 тисячі осіб, що дещо менше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.