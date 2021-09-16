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Рост продолжается: в Украине уже 2,331 млн случаев COVID-19, за сутки - 5 744

Рост продолжается: в Украине уже 2,331 млн случаев COVID-19, за сутки - 5 744

Киев  •  УНН

 • 29150 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,331 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 15 сентября, - 5,7 тысячи, что почти на четверть больше по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 1,5 тысячи человек, что несколько меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 15 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 5 744 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1 507 человек;
  • летальных случаев - 101;
  • выздоровели - 1 499 человек.
  • протестировано: методом ПЦР - 34 420 человек, методом ИФА - 7 942 лица, экспресс-тестами - 30 569 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 331 540 человек;
  • выздоровели - 2 226 629 человек;
  • летальных исходов - 54 651;
  • проведено ПЦР-тестов - 12 377 327.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 629, медработников - 95.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415), городе Киев (362) и Одесской (347) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне. При этом уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом превышает установленные нормы в семи областях Украины.

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступят в силу через неделю - 20 сентября. Ожидается, что Украину переведут в "желтую" зону. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты будут двух видов - "желтые" и "зеленые".

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