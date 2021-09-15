Рівень госпіталізацій із COVID-19 перевищено в семи регіонах України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Рівень госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом перевищує встановлені норми у семи областях України. Про це повідомив пресцентр Міністерства охорони здоров’я, інформує УНН.
Деталі
За даними МОЗ, станом на 14 вересня рівень динаміки госпіталізацій (норма для регіону "зеленої"зони — не більше ніж 50% хворих) перевищено у:
У Волинській та Львівській областях перевищення зафіксовано три дні поспіль.
Додамо
Ще вчора рівень госпіталізацій із COVID-19 було перевищено в шести регіонах України. До областей з високим рівнем госпіталізації станом на сьогодні приєдналися Івано-Франківська та Рівненська області. В Одеській області показники знизилися з 57,5% до 47,2%.
Нагадаємо
Протягом 14 вересня в Україні зафіксували 4640 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 609 осіб, летальних випадків — 93.
Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 141 796 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 67 614 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 74 182 людини. Загалом від початку кампанії зроблено майже 11 млн щеплень.