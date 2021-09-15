Рівень госпіталізацій із COVID-19 перевищено в семи регіонах України

Деталі

За даними МОЗ, станом на 14 вересня рівень динаміки госпіталізацій (норма для регіону "зеленої"зони — не більше ніж 50% хворих) перевищено у:

Вінницькій області — 83% (станом на вчора був 56,3%);

Волинській області — 64,7%

Закарпатській області — 62,8% (вчора — 55,6%);

Івано-Франківській області — 60,6%;

Львівській області — 82,8%

Миколаївській області — 75,5% (вчора — 53,9%);

Рівненській області —51,9%.

У Волинській та Львівській областях перевищення зафіксовано три дні поспіль.

Додамо

Ще вчора рівень госпіталізацій із COVID-19 було перевищено в шести регіонах України. До областей з високим рівнем госпіталізації станом на сьогодні приєдналися Івано-Франківська та Рівненська області. В Одеській області показники знизилися з 57,5% до 47,2%.

Нагадаємо

Протягом 14 вересня в Україні зафіксували 4640 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 609 осіб, летальних випадків — 93.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 141 796 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 67 614 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 74 182 людини. Загалом від початку кампанії зроблено майже 11 млн щеплень.