Уровень госпитализаций с COVID-19 превышен в семи регионах Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом превышает установленные нормы в семи областях Украины. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения, передает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 14 сентября уровень динамики госпитализаций (норма для региона “зеленой” зоны — не более 50% больных) превышен в:
В Волынской и Львовской областях превышение зафиксировано три дня подряд.
Добавим
Еще вчера уровень госпитализаций с COVID-19 был превышен в шести регионах Украины. К областям с высоким уровнем госпитализации по состоянию на сегодня присоединились Ивано-Франковская и Ровенская области. В Одесской области показатели снизились с 57,5% до 47,2%.
Напомним
В течение 14 сентября в Украине зафиксировали 4640 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 1609 человек, летальных случаев — 93.
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 141 796 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 67614 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 74 182 человека. Всего с начала кампании сделано почти 11 млн прививок.